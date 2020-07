Rostock

Großes Interesse an Urlaub in MV: "Aber kein Gästeansturm"

17.07.2020, 17:23 Uhr | dpa

Die coronabedingten Unsicherheiten bei Auslandsreisen bescheren Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern viele neue Gäste. So liegt der Anteil der Neukunden aktuell bei 57 Prozent, wie eine Blitzumfrage des Tourismusverbandes ergab, an der sich laut Verband rund 500 Unternehmen des Gastgewerbes beteiligt haben. Die Quote liege damit etwa sieben Prozent höher als bisher, heißt es in der am Freitag verbreiteten Mitteilung.

Neukunde bedeute allerdings nicht, dass diese Urlauber auch erstmals nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Doch werde damit gerechnet, dass auch deren Zahl in diesem Sommer höher ausfällt als in früheren Jahren. Im Schnitt der letzten Jahre habe etwa jeder zehnte Gast erstmals Urlaub im Nordosten gemacht.

Wie aus der Umfrage weiter hervorgeht, ist die Nachfrage nach Urlaubsunterkünften nach dem wochenlangen Einreiseverbot zu Saisonbeginn nun hoch. Doch werde für den Sommer mit leicht geringeren Gästezahlen gerechnet, weil coronabedingt die Kapazitäten hätten begrenzt werden müssen und bei einigen Gästegruppen auch Zurückhaltung zu spüren sei. Wegen der geltenden Schutzstandards würden derzeit nur 86,5 Prozent der Bettenkapazitäten zur Verfügung stehen, die im Juli aber fast vollständig ausgelastet seien. Für August liege der Vorbuchungsstand bei 73 Prozent.

"Zwar ist das Interesse an Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern erfreulicherweise hoch, aber wir sprechen anders als bisweilen vermittelt nicht von einem Gästeansturm", betonte die Präsidentin des Landestourismusverbandes, Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Auch während der laufenden Sommerferien sei es noch möglich, Quartier zu nehmen. "Wenn auch nicht immer in der sogenannten ersten Reihe", schränkte Hesse ein. Das bis Mitte Juli vergleichsweise kühle und regnerische Wetter habe keine Buchungsimpulse gesetzt, sondern zu einigen Stornierungen geführt.

Laut Umfrage rechnen die Anbieter für Juli mit einer Bettenauslastung von durchschnittlich 86 Prozent, für August von 81 und für September von 67 Prozent. Knapp 40 Prozent der befragten Beherbergungsbetriebe habe eine höhere Nachfrage verzeichnet als im Vorjahr, bei eben so vielen liege diese auf Vorjahresniveau und bei etwa 20 Prozent sei sie niedriger.

Die Preise für Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern sind laut Verband in der Sommersaison "im Zeichen von Corona moderat gestiegen". Sie lägen der Umfrage zufolge um elf bis zwölf Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.