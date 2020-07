Nützen

Autoreifen platzt: Zwei Schwerverletzte und Vollsperrung

18.07.2020, 11:02 Uhr | dpa

Zwei Männer sind auf der A7 bei Nützen (Kreis Segeberg) schwer verletzt worden, als sich ihr Auto am Freitagabend mehrfach überschlug. Vermutlich sei ein geplatzter Reifen die Ursache dafür gewesen, dass das Auto in Richtung Norden von der Fahrbahn abkam, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Beide Männer wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall brannte das Auto den Angaben zufolge komplett aus. Die Autobahn war in Richtung Norden für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.