Schönster Vorgarten gesucht: Mehr als 90 Bewerbungen

18.07.2020, 11:15 Uhr | dpa

Banater Kugeldisteln blühen in einem Vorgarten. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Umweltministerium sucht den schönsten Vorgarten Sachsen-Anhalts - bunt soll er sein, artenreich und Wohlfühlort für Insekten und Vögel. 94 Bewerbungen seien eingegangen, teilte das Ministerium in Magdeburg auf Nachfrage mit. Einsendeschluss war der 15. Juli. Im nächsten Schritt wolle sich im August die fünfköpfige Bewertungskommission treffen. Sie wähle fünf bis acht Vorgärten aus und werde diese Anfang September in Augenschein nehmen. Danach stehen die Sieger des Wettbewerbs "Mut zum Grün - Rettet unsere Vorgärten" fest. Die Preise werden am 15. September vergeben.

Für die drei besten Vorgärten soll es ein Preisgeld von je 500 Euro geben. Hintergrund des Wettbewerbs ist es laut Ministerium, dass Vorgärten neu errichteter und hübsch herausgeputzter Häuser oft Steinwüsten mit wenigen blühenden Pflanzen sind. Jetzt sei Artenvielfalt gefragt.