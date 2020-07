Neubrandenburg

Keine Behinderungen durch Ferienverkehr im Norden

18.07.2020, 12:48 Uhr | dpa

Trotz Ferienzeit und sommerlichen Wetters haben Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag fast überall eine freie Fahrt genossen. Bis zum Mittag kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen im Land, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Auch die Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg meldeten kaum Störungen oder besonderes Verkehrsaufkommen. "Das ist normaler Sommerverkehr", sagte ein Polizeisprecher. Allein auf der A20 bei Tribsee (Landkreis Vorpommern-Rügen) staute es sich am Mittag zeitweise in beiden Richtungen auf einer Länge von etwa vier Kilometern.

Der ADAC hatte für das Wochenende mit Verkehrsbehinderungen im Norden gerechnet. Für Niedersachsen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es der erste Samstag der Sommerferien. Damit haben nun 14 der 16 deutschen Bundesländer Ferien. Mecklenburg-Vorpommern gilt wegen der Mecklenburger Seenplatte und der Ostsee als ein beliebtes Urlaubsziel.