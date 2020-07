Offenbach am Main

Wolken und Regen zum Wochenstart: Wieder kühler

18.07.2020, 14:14 Uhr | dpa

Eine Hummel nimmt an der Blüte einer Lavendel-Pflanze Nektar auf. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einem heiteren und warmen Sonntag wird das Wetter in Hessen zum Wochenstart schon wieder ungemütlicher. Bei vielen Wolken und Regen sinken die Temperaturen deutlich unter die 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte.

Bis zu 30 Grad sollten aber noch am Sonntag erreicht werden. Es bleibe meist trocken, nur im Mittelgebirgsraum komme es zu leichten Schauern. In der Nacht zum Montag mehren sich laut DWD dann die Wolken und es kommt zu schauerartigem Regen. Dabei kühlt es auf bis zu 13 Grad ab.

Am Montag regnet es vor allem im Norden, wie der DWD mitteilte. Dort erreichen die Höchsttemperaturen demnach nur noch 22 Grad. Im Süden bleibe es mit bis zu 29 Grad wärmer. In der Nacht zum Dienstag regnet es nach Angaben des DWD dann kaum noch. Auch der Dienstag bleibe durchwachsen: Bei vereinzelten Schauern und vielen Wolken wird es mit Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad kühler.