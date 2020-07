Erlangen

Landesamt: 49 693 Coronavirus-Fälle und 2614 Tote in Bayern

18.07.2020, 14:21 Uhr | dpa

Ein Abstrichstäbchen wird in die Kamera gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Bayern sind bisher 49 693 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Samstag auf seiner Homepage mit (Stand: 9.00 Uhr). Gestorben sind bislang im Freistaat 2614 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Als genesen galten 46 050 Menschen.