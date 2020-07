Wiesbaden

41 neue Corona-Fälle in Hessen: Zahl der Toten bleibt gleich

18.07.2020, 15:01 Uhr | dpa

In Hessen sind am Samstag 47 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich somit binnen 24 Stunden auf 11 371, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand 00.00 Uhr). Seit mehr als einer Woche sind in Hessen keine Menschen mehr an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle lag auch am Samstag unverändert bei 514. Zuletzt hatte das Ministerium am 9. Juli einen Anstieg gemeldet.

Die meisten Neuinfektionen gab es nach wie vor in Offenbach. Dort wurden den Angaben zufolge in den vergangenen sieben Tagen elf Infektionen pro 100 000 Einwohner gezählt. In allen anderen Städten und Landkreisen lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im einstelligen Bereich oder sogar bei null. Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Fällen - also deutlich darüber.

In der Statistik werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt werden.