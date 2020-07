Klein Bünzow

Traktor kollidiert mit Auto: Zwei Schwerverletzte

18.07.2020, 15:10 Uhr | dpa

Bei dem Zusammenstoß eines Traktors und eines Autos sind bei Klein Bünzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein 39-Jähriger und eine 63-Jährige schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, als der Traktorfahrer auf der Bundesstraße 109 beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen übersah, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte das Auto gegen das Vorderrad des Traktors. Die beiden Autoinsassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 58 Jahre alte Traktorfahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Es entstand Polizeiangaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.