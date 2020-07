Dittersdorf

Kleintransporter brennt auf A9 aus: Glück für Insassen

18.07.2020, 17:11 Uhr | dpa

Ein mit neun Personen besetzter Kleintransporter ist am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 9 bei Dittersdorf in Brand geraten. Fahrer und Passagiere konnten sich rechtzeitig retten, bevor das Fahrzeug ausbrannte, wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte. Nach ihren Angaben hatte der Fahrer des aus Polen kommenden Minivans kurz nach Mitternacht Brandgeruch wahrgenommen und war auf den Seitenstreifen gefahren. Die Feuerwehr rückte zur Bekämpfung der Flammen aus. Die Insassen wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.

Den Sachschaden an Auto und Fahrbahn bezifferte ein Polizeisprecher auf insgesamt bis zu 75 000 Euro, wobei allein bis zu 60 000 Euro auf die Schäden an der Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin zurückzuführen sind. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Am ersten Tag der Sommerferien registrierte die Autobahnpolizei zwar ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Thüringer Autobahnen. Die Zahl der Unfälle hielt sich allerdings in Grenzen, wie der Sprecher sagte. Auf der A71 beim Tunnel Behringen war am Vormittag ein Motorrad in die Leitplanke gefahren und gestürzt, Fahrer und Beifahrer seien verletzt worden. Laut Polizei hatte der Fahrer an einer Baustelle, an der sich die Spur verengte, bremsen müssen.