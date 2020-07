Bad Rappenau

Großbrand in Bad Rappenau: Halle auf Bauernhof fängt Feuer

18.07.2020, 20:05 Uhr | dpa

Eine Halle gefüllt mit Strohballen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) ist am Samstag in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch Tiere seien nicht in Gefahr. Es sei aber eine Rauchsäule weithin sichtbar. Für die Bevölkerung bestehe jedoch keine Gefahr aufgrund von giftigen Dämpfen. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort.