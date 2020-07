Halberstadt

Bürger entscheiden bei Stichwahl über OB in Halberstadt

19.07.2020, 01:10 Uhr | dpa

Der Holzmarkt mit der Martinikirche und dem Rathaus in Halberstadt. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Rund 33 500 Wahlberechtigte sind am heutigen Sonntag aufgerufen, den Oberbürgermeister von Halberstadt (Landkreis Harz) zu wählen. Weil im ersten Urnengang am 5. Juli kein Kandidat die absolute Mehrheit erlangt hat, kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Andreas Henke (Linke) und dem CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Szarata. Im ersten Wahlgang lag Szarata mit knapp 40 Prozent der gültigen Stimmen vor Henke (30 Prozent).

"Die 24 Wahllokale in Halberstadt und den Ortsteilen öffnen am Sonntag, 19. Juli 2020, um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr", teilte die Stadt vor der Stichwahl mit. Zudem seien mehr als 5000 Briefwahlunterlagen angefordert worden. Die Ergebnisse sollten am Abend im Internet auf der Seite der Stadt und auf Facebook eingestellt werden.