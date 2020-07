Usingen

Polizei fahndet nach gescheitertem Tankstellenräuber

19.07.2020, 09:52 Uhr | dpa

Mit einer Sturmhaube maskiert und einer vermeintlichen Schusswaffe hat ein Mann versucht, eine Tankstelle auszurauben. Er habe am Samstagabend den Kassierer einer Tankstelle in Usingen (Hochtaunuskreis) bedroht und ihm eine Tasche hingehalten, teilte die Polizei mit. Nachdem er weitere Personen in der Tankstelle wahrgenommen hatte, floh er unverrichteter Dinge zu Fuß. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Mann aber bis zum frühen Sonntagmorgen nicht festnehmen.