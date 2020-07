Saarbrücken

Nicht angemeldete Feier in Saarbrücken läuft aus dem Ruder

19.07.2020, 11:26 Uhr | dpa

In Saarbrücken ist am Samstagabend eine nicht angemeldete private Feier in Corona-Zeiten aus dem Ruder gelaufen. Etwa 150 Menschen hätten sich versammelt, lautstark Musik abgespielt und "erheblich Alkohol konsumiert", teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten die Anwesenden per Lautsprecher zur Einhaltung der wegen der Virus-Pandemie geltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften aufriefen, seien Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Den Initiator der Feier, der nach eigenen Angaben per Social-Media-Aufruf zu einer Geburtstagsparty mit etwa 50 Gästen eingeladen hatte, erwartet nun eine Geldstrafe.