Schwerin

Trotz Rekord-Einstellungszahl Lücken bei Richtern

19.07.2020, 11:37 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind im ersten Halbjahr 26 Proberichter eingestellt worden und damit laut Justizministerium so viele wie nie zuvor. "Wir haben zum Halbjahr schon ungefähr so viele Einstellungen wie im gesamten Jahr 2018", erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Sonntag. Im gesamten Jahr 2019 seien es 29 Proberichter gewesen. In den Jahren 2014 und 2015 seien nur zwei beziehungsweise fünf Proberichter eingestellt worden.

Trotzdem suche das Land weiter junge Juristen. Die Lücke, die durch die Altersabgänge drohe, sei noch nicht gefüllt, hieß es. Um im bundesweiten Wettbewerb um junge Juristen mithalten zu können, wurde den Angaben zufolge ein Nachwuchsprojekt aufgelegt.

Die Linken im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fordern, die juristische Ausbildung an den beiden Universitäten im Land hochzufahren, um genügend Nachwuchs auszubilden. In Greifswald müsse das juristische Studium gestärkt, in Rostock der Studiengang Rechtswissenschaften überhaupt wieder angeboten werden, fordert die Oppositionsfraktion. Eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion hatte ergeben, dass die Staatsanwälte in MV in ihrem Arbeitsumfang um bis zu 20 Prozent überlastet sind.