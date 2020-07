Eisenach

Feuer in Theaterwerkstätten: Brandstiftung vermutet

19.07.2020, 12:53 Uhr | dpa

Bei einem Brand in den Werkstätten des Landestheaters Eisenach sind nach Polizeiangeben am Sonntag etwa 10 000 Euro Sachschaden entstanden. Beschädigt worden seien der Fußboden und eine Wand, nicht aber die dort gelagerten Kostüme, sagte ein Polizeisprecher. Ein Wachmann hatte den Angaben zufolge am frühen Morgen dichten Rauch aus den Werkstätten bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Nach ersten Einschätzungen sei von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.