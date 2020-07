Schmatzfeld

Mit 180 km/h geflohen: Polizei stellt betrunkenen Autofahrer

19.07.2020, 14:36 Uhr | dpa

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen Autofahrer verfolgt, der zeitweise mit rund 180 km/h vor einer Kontrolle geflohen ist. Auf seiner Flucht sei er zudem fast mit einem anderen Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vorher hatte er den Angaben zufolge die Lichter seines Fahrzeugs ausgeschaltet. Die Beamten wollten den 45-Jährigen in Wernigerode kontrollieren, bevor es zu dem Fluchtversuch kam.

Rund einen Kilometer hinter dem Ortsausgang Schmatzfeld sei das Fahrzeug dann stehen geblieben. "Der 45-jährige Fahrzeugführer zog den Fahrzeugschlüssel ab und übergab ihn an die Beamten", heißt es in der Polizeimeldung. Ein Atemalkoholtest habe um kurz nach 4.00 Uhr morgens einen Wert von 1,83 Promille ergeben.