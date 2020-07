Pillig

Pinguin auf dem Dach? Tierische Polizei-Ermittlungsarbeit

19.07.2020, 17:57 Uhr | dpa

Ein Pinguin auf dem Dach eines Wohnhauses? Der Anruf einer Frau aus Pillig wirkte auf die Polizei am Sonntag zunächst etwas kurios, wie die Beamten mitteilten. Schließlich gastiere gerade auch kein Zirkus in der Nähe des Ortes im Kreis Mayen-Koblenz, aus dem der Pinguin entflohen sein könnte.

Die Anruferin wurde also gebeten, ein Bild an die Wache der Polizeiinspektion Mayen zu mailen. Darauf sei "in der Tat ... ein pinguinähnliches Tier mit Stummelflügeln zu erkennen" gewesen, schilderte die Polizei. Zwischenzeitlich hatte sich das Tier nach Auskunft der Anruferin allerdings wieder vom Dach entfernt.

Die Polizei zog zur weiteren Klärung Experten einer Wildvogel-Pflegestation zurate. Deren Rückmeldung nach Ansicht des Fotos: Es könnte sich eventuell um eine Möwenart gehandelt haben.