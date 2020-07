Nonnweiler

Polizei muss Nachbarschaftsstreit schlichten

19.07.2020, 17:59 Uhr | dpa

Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit hat die Polizei im Norden des Saarlandes auf den Plan gerufen. In Sitzerath, einem Ortsteil von Nonnweiler, hatte sich am Samstagabend ein 43-Jähriger gleich mit mehreren Nachbarn angelegt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag versuchte ein 22 Jahre alter Anwohner den Mann zu beruhigen - was in eine handfeste körperliche Auseinandersetzung mündete. Zu Hilfe gerufene Polizeikräfte brachten die Situation unter Kontrolle. Diverse Waffen sowie eine größere Anzahl von Messern aus der Wohnung des 43-Jährigen stellten die Einsatzkräfte vorsichtshalber sicher. Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung seien aufgenommen worden.