Ribnitz-Damgarten

Größeres MV-Tuning-Treffen nach Irritationen zugelassen

19.07.2020, 19:55 Uhr | dpa

Mehrere Hundert Fans der Autotuning-Szene haben sich am Samstag auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) versammelt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurden die Behörden von dem Treffen mit etwa 500 Fahrzeugen zunächst überrascht. Letztlich hätten die Ordnungsbehörden von Kreis und Stadt zusammen mit der Polizei aber entschieden, die Veranstaltung trotz scheinbar fehlender Anmeldung stattfinden zu lassen. Bereits bei der Anfahrt seien eine Reihe von Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter nicht ordnungsgemäß genehmigte technische Umbauten an Autos, festgestellt worden.

Das gesamte Tuningtreffen habe von Mittag bis etwa gegen 22 Uhr vor allem im Freien stattgefunden. Das Ordnungsamt soll die Probleme bei der Anmeldung im Nachhinein mit dem Veranstalter aus der Region klären. Es war das erste größere Treffen der Szene seit Monaten im Nordosten. Für das nächste Wochenende sind solche Veranstaltungen in Schwerin und Wismar geplant.