Verden (Aller)

Zwei Männer nach Unfall in Verden in Lebensgefahr

19.07.2020, 21:07 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Verden sind drei Männer verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Ein 21-Jähriger geriet mit seinem Wagen nahe einer halbseitigen Straßensperrung ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fuhr gegen einen Baum. Alle drei Insassen wurden eingeklemmt. Der Fahrer sowie der 19 Jahre alte Beifahrer waren nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in Lebensgefahr, ein 15 Jahre alter Mitfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.