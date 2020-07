Potsdam

Bilanz: Digitales Sommersemester an Brandenburgs Hochschulen

20.07.2020, 00:43 Uhr | dpa

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) zieht am Montag (10 Uhr) Bilanz, wie das Studium in Corona-Zeiten funktioniert hat. Das Land hatte im Juni den Hochschulen rund vier Millionen Euro im Rahmen des Sofortprogramms für digitale Hochschullehre bereitgestellt. Mit dem Geld sollten die Einrichtungen bei der Umstellung von Präsenz- auf Online-Lehre unterstützt werden. Dafür hatten sie Projekte eingereicht. So wurden Studierende zu Unterstützern für die Lehrkräfte ausgebildet. Sie halfen dann bei der Umsetzung der digitalen Lehre. Zudem wurden IT-Strukturen aufgebaut, um Online-Laborversuche von zu Hause aus zu ermöglichen. Möglich war auch die Anschaffung mobiler Audio- und Videotechnik. Der Vorsitzende der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz, Ulrike Tippe, und der Sprecher der Brandenburgischen Studierendenvertretung, Jonathan Wiegers, berichten über erste Erfahrungen.