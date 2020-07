Nordhorn

33-Jähriger fährt mit Motorrad gegen Zaun: Schwerverletzt

20.07.2020, 06:31 Uhr | dpa

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Sonntag in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit seinem Motorrad gegen einen Zaun geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 33-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kreuzung und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fahrer überschlug sich dann mit seinem Motorrad und krachte nach Angaben der Polizei in einen Bauzaun. Der verletzte 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.