Saarbrücken

Unbekannte schlagen Mann brutal zusammen und flüchten

20.07.2020, 06:45 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger ist von Unbekannten in Saarbrücken zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zu Sonntag von einer Dreiergruppe zunächst mit Faustschlägen zu Boden gebracht worden, teilte die Polizei mit. Anschließend hätten die Angreifer ihm mit den Füßen gegen Kopf und Körper getreten. Der Verletzte erlitt Brüche im Gesichtsbereich, die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können.