Wahlhausen

Scheunenbrand sorgt für fünfstelligen Sachschaden

20.07.2020, 08:03 Uhr | dpa

Mehrere Scheunen in Wahlhausen (Landkreis Weichsfeld) sind am frühen Montagmorgen aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Vier Menschen mussten aus einem angrenzenden Wohnhaus in Sicherheit gebracht werden, wie eine Sprecherin der Polizei Nordhausen am Montag sagte. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.