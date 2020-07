Schwerin

Steigende Schülerzahlen in MV bis 2025 erwartet

20.07.2020, 09:57 Uhr | dpa

Die Landesregierung erwartet in den kommenden Jahren weiter steigende Schülerzahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Landesregierung erwartet in den kommenden Jahren weiter steigende Schülerzahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Höchststand wird jüngsten Schätzungen zufolge im Schuljahr 2025/2026 mit 158 200 erreicht. Das wären 6700 Schüler mehr als zuletzt, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Landtag hervorgeht. Danach sollen die Zahlen wieder sinken. Die Prognose reicht bis zum Schuljahr 2030/2031, für das 152 900 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen vorhergesagt werden.

Prognosen zur Entwicklung von Schülerzahlen sind wichtig, um den Lehrerbedarf vorausberechnen zu können. In den vergangenen Jahren erwiesen sie sich allerdings als unzutreffend. So waren bei der Schätzung aus dem Jahr 2014 für das in Kürze beginnende Schuljahr 2020/2021 rund 146 300 Schüler vorhergesagt worden. Nach der jüngsten Schätzung vom Januar 2019 sollen es nun aber 152 700 sein - ein Unterschied von 6400 Schülern.

Ein Grund für die Abweichung seien die Zuwandererzahlen, die nicht prognostizierbar gewesen seien, heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Die Landesregierung räumte aber auch ein, die Entwicklung der Geburtenzahlen unterschätzt zu haben.

6400 Schüler mehr als zunächst angenommen bedeutet nach Berechnungen der Linken über 400 zusätzliche Lehrerstellen, die benötigt werden. Die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg forderte eine neue Lehrerbedarfsprognose auf der Grundlage aktueller Zahlen. "820 Stellen für Lehrkräfte sind ausgeschrieben - auf Grundlage von 2014 berechnet", sagte sie.