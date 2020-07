Rostock

Tipper im Landkreis Nordwestmecklenburg gewinnt 100 000 Euro

20.07.2020, 11:49 Uhr | dpa

Ein Tipper aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg hat am Wochenende 100 000 Euro mit der Zusatzlotterie "Super 6" gewonnen. Es sei in diesem Jahr bereits der 15. Großgewinn im Nordosten, teilte Lotto Mecklenburg-Vorpommern am Montag mit. Mehr als die Hälfte der Gewinner entfielen dabei auf die Zusatzlotterien "Spiel 77" und "Super 6". Der Höchstgewinn mit 2,07 Millionen Euro fiel demnach Anfang Juli in den Landkreis Vorpommern-Greifwald.