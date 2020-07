Ludwigslust

Polizei beendet illegale Party in ehemaliger Kiesgrube

20.07.2020, 14:50 Uhr | dpa

Eine unerlaubte Party mit bis zu 180 Menschen ist in der Nähe von Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Polizei beendet worden. Die Beamten trafen die Gruppe in der Nacht zu Sonntag in einer ehemaligen Kiesgrube und mit einer Musikanlage auf einem Pkw-Anhänger an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein konkreter Veranstalter sei nicht festgestellt worden, wie es hieß. Zuvor hatten Anwohner sich über zu laute Musik beschwert. Gegen drei Personen erstatteten die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben Anzeige wegen unzulässigen Lärms.