Laage

Autobahn 19 nach tödlichem Unfall blockiert: Zweiter Unfall

20.07.2020, 16:11 Uhr | dpa

Bei zwei Unfällen in der Nähe von Laage (Landkreis Rostock) sind ein Mensch getötet und elf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zuerst verunglückte am Montag ein Auto auf der Autobahn 19 nahe der Auffahrt Laage, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Dabei starb eine Frau, drei Insassen wurden schwer verletzt. Weitere Details seien noch nicht geklärt, die A19 wurde am Vormittag gesperrt. In der Folge verunglückte ein Feuerwehrauto auf der Bundesstraße 103 beim Ortsteil Kronskamp. Der Feuerwehrwagen kippte um, weil er einem anderen Auto ausweichen musste. Dabei wurden acht Kameraden zum Teil schwer verletzt. Allein hier entstand rund 300 000 Euro Sachschaden.