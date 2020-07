Birkenau

Unfall nach Wespenstich: Lkw mit Brennholz umgekippt

20.07.2020, 16:13 Uhr | dpa

Allem Anschein nach wegen eines Wespenstichs hat ein 24 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Landstraße zwischen Abtsteinach in Richtung Birkenau (Kreis Bergstraße) am Montagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der mit Brennholz beladene Lkw sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, teilte die Polizei Südhessen mit. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte ihn ein Rettungshubschrauber erstversorgt.

Die Aufräumarbeiten gestalteten sich wegen der zahlreichen Holzscheite "schwierig", sagte ein Polizeisprecherin. Zudem sei Öl ausgelaufen und Schmutz auf der Fahrbahn. Die Straße sei zunächst bis in den Nachmittag vollgesperrt worden. Die Höhe des Sachschadens liegt laut Polizei bei mehreren Tausend Euro.