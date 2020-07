Schwerin

SPD-Chef Krüger mahnt zur Einhaltung der Corona-Maßgaben

20.07.2020, 17:24 Uhr | dpa

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, hat sich besorgt über die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang registrierten Verstöße gegen Corona-Schutzvorkehrungen geäußert. Insbesondere die Missachtung der Mundschutz-Pflicht etwa beim Einkaufen oder im Nahverkehr stieß bei ihm auf Kritik. "Der Egoismus von einigen wenigen gefährdet unsere bisherigen Erfolge", beklagte Krüger am Montag in Schwerin. Er könne verstehen, dass einige Menschen ihre Alltagsmaske als störend empfinden. "Aber sie ist erwiesenermaßen ein wirksames Mittel, um einen erneuten Anstieg zu verhindern. Wir müssen es den Menschen bewusst machen, dass es hierbei nicht um sie allein geht, sondern um uns alle", betonte der SPD-Politiker.

Zwar gibt es noch keinen landesweiten Überblick über die Gesamtzahl der ermittelten Verstöße. Doch machte eine Umfrage deutlich, dass in Kreisen und Städten des Landes jeweils mehrere Hundert Verfahren laufen, unter anderem wegen verbotener Feiern, Missachtung des Kontaktverbots oder der Abstandsregelungen.

Krüger verwies darauf, dass infolge der anhaltend geringen Zahl von Neuinfektionen im Land bereits eine Vielzahl von Maßregeln habe gelockert werden können. So seien auch Besuche von Angehörigen in Pflegeeinrichtungen wieder möglich und die Einkaufwagenpflicht sei weggefallen. Doch sei eine Aufhebung aller Einschränkungen noch nicht vertretbar.

"Wir leben mitten in einer Pandemie, ohne Impfstoff und ohne die genauen Folgen von Covid-19 zu kennen. Auch wenn die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern konstant niedrig sind - wir sind nicht vor einer erneuten Infektionswelle sicher", mahnte Krüger. Er rief dazu auf, sich an die jeweils aktuellen Regeln zu halten. "Es ist auch künftig oberstes Gebot, den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und eine Mund-Nase-Bedeckung beim Einkaufen, Arztbesuchen und im ÖPNV zu tragen", betonte Krüger.