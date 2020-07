Eisenach

Mutmaßliche Vergewaltigung: Polizei nimmt Verdächtige fest

20.07.2020, 17:51 Uhr | dpa

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Eisenach hat die Polizei vier Verdächtige vorläufig festgenommen. Die Männer im Alter von 23 bis 36 Jahren sollen eine junge Frau in einer Wohnung vergewaltigt haben. Die 19-Jährige soll laut Kenntnisstand der Polizei vom Montag zuvor mit einem der Männer am Markt Alkohol getrunken gehaben und dann mit ihm in die Wohnung gegangen sein. Nun ermittle die Kriminalpolizei.