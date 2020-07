Roßdorf

Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg

20.07.2020, 20:57 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist am Montag im Kreis Darmstadt-Dieburg tödlich verunglückt. Der 37-Jährige kam mit seinem Kraftrad nahe Roßdorf in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte, überschlug sich mehrfach und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 36 Jahre alte Mitfahrerin kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.