Minheim

Motorrad kommt bei Minheim von Straße ab: Zwei Verletzte

20.07.2020, 21:48 Uhr | dpa

Im Kreis Bernkastel-Wittlich ist ein Ehepaar bei einem Motorradunfall auf der Kreisstraße 52 verletzt worden. Der Fahrer kam am Montag in einer Kurve nahe Minheim mit seinem Kraftrad von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Seine Ehefrau war Beifahrerin, beide stürzten in eine Böschung. Die Frau wurde schwer, der Mann leicht verletzt. Das Paar war in einer Gruppe mit sechs weiteren Motorrädern unterwegs.