Dresden

Sondersitzung: Stiftungsrat berät über Gedenkenstätten-Chef

21.07.2020, 01:45 Uhr | dpa

Der Stiftungsrat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten will heute (14.00) über den umstrittenen Geschäftsführer Siegfried Reiprich beraten. Reiprich droht möglicherweise die Entlassung. Er war zuletzt immer mehr unter Druck geraten. Zuletzt mehrten sich Rücktrittsforderungen.

Der 65-Jährige hatte unlängst auf Twitter die Krawalle in Stuttgart mit dem NS-Pogrom 1938 verglichen: "War da nun eine Bundeskristallnacht oder "nur" ein südwestdeutsches Scherbennächtle?". Das sorgte bundesweit für Empörung. Die Stiftung war in den letzten Jahren auch wegen Reiprich wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Opferverbände monierten, dass sie sich mehr um die Verbrechen der DDR-Diktatur als um die NS-Zeit kümmere.