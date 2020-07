Augsburg

Baby ausgesetzt: Gericht verkündet Urteil gegen Mutter

21.07.2020, 02:53 Uhr | dpa

Nach dem Aussetzen eines Neugeborenen in Schwaben will das Landgericht Augsburg am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil gegen die Mutter verkünden. Die 32-Jährige hatte in dem Prozess zugegeben, ihren Buben unmittelbar nach der Geburt bei Blindheim in Bayern auf einer Wiese allein zurückgelassen zu haben. Die Frau ist wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Das wimmernde Baby wurde erst nach etwa 34 Stunden von einem Anwohner in einem lebensbedrohlichen Zustand entdeckt. Die Kinderärzte der Uniklinik in Augsburg konnten nach einem tagelangen Überlebenskampf den Säugling retten. Das Kind kam dann zu einer Pflegefamilie.

Das Gericht muss nun entscheiden, wie die geistige Behinderung der Angeklagten bei dem Urteil berücksichtigt werden muss. Der Staatsanwalt hat eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und drei Monaten für die Mutter verlangt. Die Verteidigerin hat darauf hingewiesen, dass die Angeklagte sich auf dem Entwicklungsstand eines Kindes befinde, und eine höchstens dreijährige Haftstrafe verlangt.