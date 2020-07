Offenbach am Main

Sonniges Wetter in Hessen

21.07.2020, 08:53 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen viel Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, beginnt der Tag trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Norden und 27 Grad im Rest des Landes. Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt der Himmel klar, die Temperaturen sinken auf 12 bis 6 Grad.

Der Mittwoch startet ebenfalls sonnig und trocken. Nur im Norden können Wolken aufziehen, dort liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Im Süden klettern die Temperaturen auf bis zu 27 Grad. Auch am Donnerstag setzt sich der sonnige Trend bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad fort.