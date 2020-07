Samtgemeinde Brome

Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall in Gifhorn

21.07.2020, 09:05 Uhr | dpa

Eine Fahrradfahrerin ist im Landkreis Gifhorn von einem Auto angefahren worden und gestorben. Die 79-Jährige sei in Brome plötzlich von einem Gehweg auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein dort fahrendes Auto stoppte nicht mehr rechtzeitig und erfasste die Frau. Sie wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und starb am Montag noch an der Unfallstelle.