Zwickau

Zwickau verlängert mit König: Vertrag mit Bickel aufgelöst

21.07.2020, 12:05 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat mit Stürmer Ronny König einen weiteren Leistungsträger für die kommende Saison gebunden. Der 37-Jährige unterschrieb bei den Westsachsen am Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. "Für uns ist es wichtig, dass "King" auch in der kommenden Saison ein Teil der Mannschaft bleibt. In der letzten Spielzeit hat sich gezeigt, wie groß sein Anteil am Klassenerhalt war", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Vereinsmitteilung. König war 2016 vom Chemnitzer FC nach Zwickau gewechselt. Seitdem absolvierte er für den FSV 158 Pflichtspiele und schoss 52 Tore. "Für mich haben besonders zwei Gründe dazu beigetragen, beim FSV noch ein Jahr dranzuhängen. Erstens fühle ich mich körperlich noch sehr fit und zweitens möchte ich meine Laufbahn gerne erst dann beenden, wenn wieder Zuschauer im Stadion sind", erklärte König.

Nicht mehr zum Kader des FSV gehört Christian Bickel. Der ursprünglich bis 2021 laufende Vertrag mit dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler wurde vorzeitig aufgelöst. Bickel wechselt zu Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC. Über die Vertragslaufzeit machte der CFC keine Angaben.