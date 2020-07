Leezen

Durchschnittliche Getreideernte erwartet

21.07.2020, 12:47 Uhr | dpa

Nach zwei Dürrejahren erwarten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr eine durchschnittliche Getreideernte. Allerdings falle sie regional sehr unterschiedlich aus, sagte Bauernpräsident Detlef Kurreck am Dienstag in Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Vor allem im Osten des Landes habe es im Frühjahr kaum geregnet. Auch auf sandigen Böden im Süden Mecklenburg-Vorpommerns sei die Wasserversorgung der Pflanzen bereits früh knapp geworden.

Im Juni habe es dann örtlich ergiebig geregnet, so dass für Getreidearten wie Roggen und Weizen ein durchschnittlicher Ertrag erwartet werde. Dasselbe gelte für Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben. Bei der Wintergerste, deren Ernte gerade abgeschlossen sei, gingen die Landwirte dagegen landesweit von einem geringeren Ergebnis als 2019 aus. Ähnliches sei bei Raps zu erwarten.