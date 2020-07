Elmshorn

Unbekannte spannen Seil über Radweg: Neunjährige stürzt

21.07.2020, 15:13 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Elmshorn (Kreis Pinneberg) über einen Geh- und Radweg ein Seil gespannt und so eine neunjährige Radfahrerin zu Fall gebracht. Das Mädchen sei am Montagabend an der in Kopfhöhe gespannten Leine hängengeblieben und gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Kind wurde den Angaben zufolge ambulant versorgt. Die Täter konnten zunächst unerkannt fliehen. Nach Polizeiangaben wurde die Schnur an einem Zaun auf der einen Wegseite verknotet und auf der gegenüberliegenden Seite von Hand straffgezogen, als sich das Mädchen auf ihrem Rad näherte.