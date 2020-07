Geeste

Feuer in Industriehalle verursacht Millionenschaden

21.07.2020, 19:00 Uhr | dpa

Unter starker Rauchentwicklung hat eine Industriehalle in Geeste (Landkreis Emsland) gebrannt. Der Schaden des Brandes am Dienstag wird in die Millionen gehen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner wurden gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gesundheitsgefahr bestand der Polizei zufolge nicht. Die am Nachmittag begonnenen Löscharbeiten waren am Abend noch nicht beendet - der Brand war da allerdings unter Kontrolle und ein Übergreifen auf andere Gebäude drohte nicht mehr. Verletzte gab es keine. Warum die 70 mal 80 Meter große Halle einer metallverarbeitenden Firma in Brand geriet, war zunächst unklar.

Einen Tag zuvor war in einem Osnabrücker Gewerbegebiet auf dem Gelände eines Autohändlers ein Großbrand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft entstand das Feuer bei der Unkrautbeseitigung mit einem Gasbrenner.