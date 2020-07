Schwerte

Lastwagen verliert etwa 1500 Bierkästen an Autobahnkreuz

21.07.2020, 19:16 Uhr | dpa

Flaschen auf der ganzen Autobahn: Etwa 1500 Bierkästen mit Leergut sind am Westhofener Kreuz von einem Lastwagen gerutscht. Der Fahrer habe am Dienstagnachmittag die komplette Ladung seines Anhängers verloren, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahnmeisterei war stundenlang damit beschäftigt, die gesperrte Fahrbahn zu reinigen.

Die unzähligen Kisten fielen demnach in einer Kurve auf die Fahrbahn, als der Fahrer am Westhofener Kreuz von der A1 auf die A45 in Richtung Hagen wechseln wollte. Die Polizei wollte prüfen, ob die Ladung nicht richtig gesichert oder der Lkw womöglich zu schnell unterwegs war.