Barsinghausen

Wagen kollidiert mit Laster: Autofahrer stirbt

21.07.2020, 22:03 Uhr | dpa

Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 65 zwischen Nordgoltern und Göxe mit einem Lastwagen kollidiert und gestorben. Der Mann war aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann schleuderte mit seinem Wagen in einen Straßengraben und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er starb. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt.