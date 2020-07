Schwerin

Landeszootag: Freier Eintritt für Kinder

22.07.2020, 02:10 Uhr | dpa

Premiere beim Landeszootag: Erstmals in dessen zehnjähriger Geschichte können am heutigen Mittwoch Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren Zoos und Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos besuchen. Dies sei ein Dankeschön für die Geduld und die besonderen Anstrengungen wegen der Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten, hieß es von der Landesregierung zur Begründung. Wegen der anhaltenden Infektionsgefahr gälten aber auch bei den besonderen Angeboten zum Zootag die coronabedingten Schutz-Maßgaben.

Das Agrarministerium veröffentlichte zur Erleichterung der Besuchsplanung die Liste der 19 teilnehmenden Tierparks und ihrer Angebote. So können Kinder auf dem Pony-Rücken durch den Tiererlebnispark Müritz in Grabowhöfe reiten, der Tropenzoo Bansin bietet Sonderführungen, Schaufütterungen gibt es in Wismar, Neustrelitz und Wolgast. Mit dabei sind neben den großen Zoos in Rostock und Schwerin auch das Müritzeum in Waren und das Ozeaneum in Stralsund. Wegen der coronabedingten Besucherbeschränkungen hatte es dort zuletzt zum Teil auch Warteschlangen gegeben.