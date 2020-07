Offenbach am Main

Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist freundlich

22.07.2020, 06:12 Uhr | dpa

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in der zweiten Wochenhälfte meist freundlich. Am Donnerstag wird es heiter, im Norden beider Länder teils wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad bleibe es aber trocken. Am Freitag wird es zunächst wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf nehme die Bewölkung von Westen her zu. Im Norden sind demnach gebietsweise etwas Regen oder kurze Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. Für den Mittwoch hatten die DWD-Meteorologen bei bis zu 28 Grad heiteres bis sonniges Wetter erwartet. Es sollte trocken bleiben.