Offenbach am Main

Wetter in der zweiten Wochenhälfte wird wechselhaft

22.07.2020, 06:14 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen müssen sich in der zweiten Wochenhälfte auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Donnerstag wird es zunächst heiter, im Norden auch wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf nehme die Bewölkung zu, es bleibe aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad. Im Norden und Westen ist am Freitag bei bis zu 27 Grad gebietsweise etwas Regen möglich. Für den Mittwoch hatte der DWD heiteres bis sonniges Wetter vorhergesagt. Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad sollte es trocken bleiben.