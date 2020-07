Eydelstedt

Millionen-Schaden bei Brand einer Maschinenhalle

22.07.2020, 07:24 Uhr | dpa

Die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Eydelstedt (Landkreis Diepholz) ist am späten Dienstagabend durch ein Feuer zerstört worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der Brand im Ortsteil Dörpel gegen 20 Uhr in dem ehemaligen Kartoffellager ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt an einem Generator als Brandursache aus. Die Maschinen in der Halle und die Photovoltaikanlage auf dem Dach fielen den Flammen zum Opfer. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis tief in die Nacht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 1,4 Millionen Euro.