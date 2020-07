Merching

Autofahrer übersieht Radfahrer: 61-Jähriger schwer verletzt

22.07.2020, 09:19 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Elektro-Fahrrad und einem Auto in Merching (Landkreis Aichach-Friedberg) ist der 61 Jahre alte Radfahrer schwer verletzt worden. Der 63-jährige Autofahrer war am Dienstag in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs, als er beim Linksabbiegen in einen Feldweg den entgegenkommenden Radfahrer übersah, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde der 61-Jährige durch den Aufprall über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Schwer verletzt wurde der Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.