Großharthau

Bahn kollidiert mit Baum: Niemand verletzt

22.07.2020, 10:43 Uhr | dpa

Mit einem umgestürzten Baum ist am späten Dienstagabend ein Zug im Landkreis Bautzen zusammengestoßen. Der Lokführer hatte zwar noch eine Gefahrenbremsung bei Arnsdorf eingeleitet, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern, wie ein Sprecher der Länderbahn am Mittwoch in Dresden mitteilte. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Strecke freigeräumt und die Fahrgäste konnten in einen anderen Zug umsteigen. Die Schadenshöhe an der Bahn konnte noch nicht beziffert werden.