Gütersloh

13,6 Prozent der Kinder leben in Familien mit Hartz IV

22.07.2020, 12:17 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr haben einer Studie zufolge in Hessen 13,6 Prozent der Kinder in einer Familie gelebt, die Hartz IV bezog. Fünf Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 14,1 Prozent, wie die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch berichtete. Damit folgt Hessen ungefähr dem Bundestrend: Deutschlandweit ging der Anteil der Kinder in Familien im SGB II-Bezug im gleichen Zeitraum von 14,5 auf 13,8 Prozent zurück.

Besonders häufig betroffen sind den Angaben zufolge unter 18-Jährige in alleinerziehenden Familien: Hessenweit wuchsen demnach 42,4 Prozent der Kinder, deren Familien auf Hartz IV angewiesen waren, in einer Ein-Eltern-Familie auf. Auch regional gibt es Unterschiede. In Kassel lebten 26,2 Prozent der Kinder in armen Verhältnissen, in Offenbach 24,5 Prozent, in Wiesbaden 21,4 Prozent. Die geringste Quote wiesen der Kreis Fulda (8,6 Prozent) und der Main-Taunus-Kreis (8,7) auf.

Die in Gütersloh ansässige Stiftung hat für ihre Studie auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen.